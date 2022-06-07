أمير منطقة جازان يطمئن على صحة رجل الاعمال حسـن هادي الجوهري

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان -فضه عطيف

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على صحة رجل الأعمال حسن بن هادي عبدالله جوهري ، وذلك عقب أن أُدخل المستشفى إثر عارض صحي ألم به.

ودعا سموه الله تعالى، أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل, فيما عبر رجل الأعمال حسن هادي جوهري عن خالص شكره لسمو أمير منطقة جازان على اطمئنانه على صحته ، سائلًا المولى عزوجل له دوام الصحة والعافية.