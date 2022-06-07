محمد بن مسعود - الدمام - جازان – فضه عطيف صدرت الموافقة بترقية مدير عام فرع هيئة الاحصاء العامة بمنطقة جــازان الدكتور بكر بن علي حمزة إلى المرتبة الثالثة عشر . وقد عبّر د. بكر حمزة ، عن سعادته الغامرة بهذه بالمناسبة ، مقدماً خالص شكره وتقديره وامتنانه على هذه الثقة الغالية ، سائلًا الله عزوجل أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين ثم المليك والوطن وان تكون دافعا لبذل العطاء والمساهمة في خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ، داعيًا المولى – عزوجل – بالتوفيق والسداد للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية مدير فرع هيئة الاحصاء الدكتور بكر حمزة إلى المرتبة الثالثة عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.