3 طرق لإسعاف المصاب بالإغماء الحراري

محمد بن مسعود - الدمام - ترتبط نوبة الإغماء الحراري بالوقوف لفترة طويلة جدًا أو الوقوف فجأة بعد الجلوس، في الطقس الحار مع التعرض للجفاف.

ويتطلب الإغماء الحراري الحصول على الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، بحسب «العربية».

كما يحتاج الإغماء الحراري إلى الجلوس أو الاستلقاء في مكان بارد، وتناول السوائل مثل الماء أو العصائر.

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وتتباين أعراض الإنهاك الحراري لتشمل تقلصات خفيفة؛ بسبب الحرارة إلى إنهاك حراري ووصولًا إلى ضربة حرارة من الممكن أن تهدد الحياة، وفق موقع «مايوكلينيك».

وقد يبدأ الإنهاك الحراري بشكل مفاجئ أو بمرور الوقت، ويكون عادة بعد العمل أو اللعب في الطقس الحار أو التعرق بشدة أو الإصابة بالجفاف.

وربما يؤدي الإنهاك الحراري إلى تهديد إلى الحياة في حالة عدم علاجه ما يتطلب سرعة نقل المصاب إلى مكان أقل حدة في درجة الحرارة وتبريد جسمه ومراقبته بعناية.