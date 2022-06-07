مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يتفقد سير الاختبارات بالمعهد وفرع الكلية بمحافظة تيماء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-فايز السميري تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، اليوم سير الاختبارات النهائية بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء ،والتقى بقادة المنشاه والوكلاء ورؤساء الأقسام التدريبية والمتدربين. و اطلع على الخطط التطويرية للتدريب ، مؤكداً على تقديم البرامج التدريبية وتكاملها لتخريج الكوادر المهنية المؤهلة لخدمة سوق العمل السعودي. وافتتح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة خلال زيارتة قاعة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنشآة وذلك لتفعيل برامج خدمة المجتمع المسائية وأداء الاختبارات المحوسبة بمحافظة تيماء،منوهاً بما أولته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله – من اهتمام لنشر وتوسيع قاعدة التدريب ومواصلة تنفيذ المشروعات التدريبية بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية القائمة.

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