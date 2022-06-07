أمين العاصمة المقدسة: 44 بلدية ومركز خدمات «جاهزة» لموسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

وأشار إلى أن خطة وبرنامج عمل أمانة العاصمة المقدسة تضمًّنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع في الأمانة ويعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته

وهيأت الأمانة العديد من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة، وتجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولًا بأول ومصادرة المواد التالفة، ووضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محال بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة، حيث يبلغ عدد المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالى (30.000) محل تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، إضافة إلى عدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

سندي: ورديات عمل على مدار 24 ساعة

أشار مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي إلى أن في مجال النظافة جرى تجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة وذلك بنظام الورديات المتداخلة، إضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق لا سمح الله أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية

وفي المشاعر المقدسة جرى دعمها بمراقبين ومشرفين وبالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة وجود الحجاج، وتجهيز عدد (140) من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1379) صندوقًاـ إضافة إلى (9) تريلات كبيرة ضاغطة