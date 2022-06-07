صحة جازان: استئصال ورم من القناة السمعية ممتدًا إلى المخيخ لأحد المرضى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت مديرية الشؤون الصيحة بجازان، أن فريقًا مكونًا من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقاع الجمجمة الجانبي وأطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي نجح في استئصال ورم من القناة السمعية ممتدًا إلى المخيخ بحجم 4 سم، بعملية تكللت بالنجاح

وقالت «صحة جازان»، إن المريض حضر إلى المستشفى بعد معاناة متكررة من الصداع الشديد وضعف سمعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود ورم في القناة السمعية ممتدًا إلى المخيخ بحجم 4 سنتيمترات

وبعد دراسة حالة المريض من قبل الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء جراحة المخ والأعصاب أجريت له عملية جراحية تم فيها استئصال الورم

وتم إجراء العملية بواسطة جهازالميكروسكوب الجراحي وذلك عن طريق عظم الأذن وقاع الجمجمة الجانبي في عملية استغرق فيها الفريق الطبي 14 ساعة تكللت بالنجاح

وأوضحت أن المريض خضع للمتابعة من قبل الفريق الطبي في قسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

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جدير بالذكر أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة جدًا والتي تجرى في قاع الجمجمة الجانبي، إذ يتطلب إجراؤها فريقًا طبيًا مختصًا ذا خبرة ومهارة عالية إضافة إلى الأدوات الجراحية الدقيقة والتي تساعد في إجرائها، إذ تعد الأولى من نوعها تجرى على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية