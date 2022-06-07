أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا بعد نجاته من حجب الثقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

في أول تعليق له بعد نجاته من حجب الثقة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومة بلاده، يمكنها الآن “المضي قدما” بعد نتيجة “مقنعة” و “حاسمة” في تصويت نواب حزب المحافظين أمس الإثنين على الثقة.

وأضاف بوريس جونسون، أنه “بالتأكيد غير مهتم بإجراء انتخابات مبكرة” بعد فوزه بتصويت بالثقة في قيادته بأغلبية 211 صوتا مقابل 148 صوتا، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون قد فاز مساء الإثنين، بتصويت على الثقة وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه، بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.

يذكر أن التصويت على الثقة تجاه بوريس جونسون، يأتي على خلفية الاستياء الشعبي المتزايد إزاء جونسون بسبب تسريبات بشأن حفلات في مقر الحكومة في داوننج ستريت وسط تفشي جائحة كورونا، وفي وقت كانت تشهد فيه البلاد قواعد إغلاق صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الخطير.