تسبب في مقتله واحتراق مركبته.. ضبط مواطن أطلق النار على آخر في المخواة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن أطلق النار على آخر ما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مركبة وقد اندلعت فيها النيران، بمنطقة الباحة

وبحسب المقطع، فإن ألسنة اللهب تصاعدت من السيارة التي كانت على أحد جانبي الطريق، في محافظة المخواة، بينما كان أحد أبوابها مفتوحًا

وحول المقطع، علمت «عاجل»، أن الجهات المعنية في منطقة الباحة، باشرت حادثة احتراق مواطن داخل سيارته بالمخواة

وأكدت مصادر «عاجل»، أن الشخص وجد متفحما في السيارة التي تصاعدت منها ألسنة اللهب

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