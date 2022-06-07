«المحتوى المحلي»: نهدف لتعزيز التنافسية لا لحمايتها

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري: «إن المنتجات الوطنية لديها قدرات وفرص كبيرة للتصدير، والغرض من التشريعات هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق المحلي وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية».

وأكد، خلال لقاء موسع عُقِد في مقر اتحاد الغرف السعودية أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي بالاتحاد واللجان بالغرف التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من تنافسية القطاع، مبينا أن الهدف هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.

وأوضح السماري، أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي، سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة؛ للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.