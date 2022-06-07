«المحتوى المحلي»: نهدف لتعزيز التنافسية لا لحمايتها

وأكد، خلال لقاء موسع عُقِد في مقر اتحاد الغرف السعودية أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي بالاتحاد واللجان بالغرف التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من تنافسية القطاع، مبينا أن الهدف هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.
وأوضح السماري، أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي، سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة؛ للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
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