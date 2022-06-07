السعوديه أمير جازان يطمئن على صحة جوهري

محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على صحة حسن بن هادي جوهري، بعد دخوله المستشفى إثر عارض صحي ألم به.
ودعا الله تعالى أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.
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