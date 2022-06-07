محمد بن مسعود - الدمام - شرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، (الأحد)، حفل قنصلية إيطاليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وكان في استقباله سفير إيطاليا روبرتو كانتوني، والقنصل العام الدكتور ليوناردو كوستا، وعددٌ من منسوبي القنصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه محافظ جدة يشرف حفل قنصلية إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.