السعوديه محافظ جدة يشرف حفل قنصلية إيطاليا

محمد بن مسعود - الدمام - شرف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، (الأحد)، حفل قنصلية إيطاليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقباله سفير إيطاليا روبرتو كانتوني، والقنصل العام الدكتور ليوناردو كوستا، وعددٌ من منسوبي القنصلية.