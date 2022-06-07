اخبار الرياضه السعوديه الأخضر الأولمبي.. «صدارة»

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين المنتخبين، ولكن الخطورة الهجومية كانت لمنتخب اليابان، إذ تألق الحارس نواف العقيدي في التصدي لكرتين؛ الأولى من اللاعب شوتا فيجو من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومن ثم تسديدة من كوكي ساتو، وفي الشوط الثاني نشط أداء الأخضر وشكل خطورة على مرمى المنتخب الياباني، وكاد محمد مران وهيثم عسيري وتركي العمار من هز الشباك لا سيما الأخير بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركلة زاوية، وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة تحصل لاعب اليابان شوتا فيجو على بطاقة حمراء بعد عودة الحكم العراقي علي الصباح لتقنية الفيديو لضربه المتعمد للبديل عوض الناشري، ليسيطر منتخبنا الأخضر على مجريات المباراة، وعاد تركي العمار ليسدد كرة أخرى ولكن تألق الحارس الياباني سوزوكي أبعدها لركلة زاوية، وبعد أربع دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي. وبهذه النتيجة يحافظ منتخبنا الوطني على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقاً على منتخب اليابان صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.
هذا وسيخوض الأخضر الأولمبي أمام المنتخب الإماراتي يوم الخميس القادم على ملعب لوكوموتيف بطشقند في ختام مبارياته في دور المجموعات ضمن البطولة الآسيوية.
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