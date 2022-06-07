ويسعى الجهاز الفني للأخضر لمعالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في اللقاء الودي أمام المنتخب الكولومبي والذي خسر الصقور الخضر نتيجته بهدف مقابل لا شيء، إذ سيركز المدرب رينارد خلال الحصص التدريبية على تجهيز اللاعبين بالشكل الفني المناسب لمباراة المنتخب الفنزويلي في ختام المرحلة الأولى من معسكر الصقور في أليكانتي الإسبانية.
من جانبها، طالبت الجماهير السعودية الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد بالعمل على تكثيف الجهود الفنية من أجل ظهور الأخضر بالصورة الفنية التي تليق بمكانته، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.
يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن مونديال 2022، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رينارد يعالج أخطاء كولومبيا قبل مواجهة فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.