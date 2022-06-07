اخبار الرياضه السعوديه رينارد يعالج أخطاء كولومبيا قبل مواجهة فنزويلا

محمد بن مسعود - الدمام - انضم اللاعب ياسر الشهراني لمعسكر المنتخب السعودي الحالي في أليكانتي بإسبانيا، بعد زوال ظرفه العائلي، ومن المتوقع أن ينضم لقائمة الأخضر في المواجهة الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا يوم (الخميس) القادم على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ويسعى الجهاز الفني للأخضر لمعالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في اللقاء الودي أمام المنتخب الكولومبي والذي خسر الصقور الخضر نتيجته بهدف مقابل لا شيء، إذ سيركز المدرب رينارد خلال الحصص التدريبية على تجهيز اللاعبين بالشكل الفني المناسب لمباراة المنتخب الفنزويلي في ختام المرحلة الأولى من معسكر الصقور في أليكانتي الإسبانية.

من جانبها، طالبت الجماهير السعودية الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد بالعمل على تكثيف الجهود الفنية من أجل ظهور الأخضر بالصورة الفنية التي تليق بمكانته، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن مونديال 2022، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.