وأضاف بن زكري تلقيت عروضا تدريبية وقتية ووافقت عليها شريطة الاستمرار المواسم القادمة لبناء فرق قوية تنافس على البطولات، إذ إن التجارب السابقة كلفتني وقتا طويلا وحرمتني من تنفيذ أفكاري كتجربتي الناجحة مع الفيحاء بعد إنقاذه من الهبوط وما تبعه من عدم تجديد العقد رغم النجاح في تحقيق الأهداف، قبل أن يتفاجأ بالتعاقد من مدرب «خواجة» هبط بالفريق رسمياً لدوري الدرجة الأولى في السنة الثانية، وهو الأمر الذي لن أرضى بتكراره مستقبلاً.
وعن توقعه لبطل الدوري قال بن زكري: «بأن تعثر الهلال وارد جداً في الجولتين القادمتين، وسبق أن تعثر كونه يعاني من مشكلات فنية كثيرة وكبيرة، ولكن يبقى السؤال الأكثر أهمية والإشكالية تكمن في الفريق الاتحادي الذي بات فريقا بلا هوية فنية، خصوصاً في الجولات الثلاث الماضية التي تلقى فيها 8 أهداف في 3 جولات فقط.
وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن بن زكري يدرس عروضا جدية من أندية إماراتية أبدت اهتماماً رسمياً بالتعاقد معه ومن المنتظر أن يعلن بن زكري عن تجربته التدريبية الجديدة في الأيام القادمة.
قد يهمك أيضاً :-
- السعوديه باشا يزف أصيل لعش الزوجية
- السعوديه أمير جازان يطمئن على صحة جوهري
- السعوديه محافظ جدة يشرف حفل قنصلية إيطاليا
- اخبار الرياضه السعوديه الأخضر الأولمبي.. «صدارة»
- اخبار الرياضه السعوديه رينارد يعالج أخطاء كولومبيا قبل مواجهة فنزويلا
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه بن زكري لـ«عكاظ»: لن أصلح ما أفسده الـ «خواجة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.