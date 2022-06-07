اخبار الرياضه السعوديه بن زكري لـ«عكاظ»: لن أصلح ما أفسده الـ «خواجة»

محمد بن مسعود - الدمام - رفض المدرب الإيطالي من أصول جزائرية نور الدين بن زكري، عددا من العروض السريعة -على حد وصفه- يتولى بموجبها القيادة الفنية لجولتين في دوري المحترفين السعودي، كمحاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط ومن ثم ينتهي الارتباط، لافتاً إلى أنه يصمم على أن يكون التعاقد لقيادة مشروع وصناعة فرق منافسة على البطولات بالتنسيق مع إدارات طموحة وواعية كروياً بأهمية التخطيط للوصول للأهداف والطموحات، كاشفاً عن عرض الرائد الجدي الذي لم يكتب له النجاح بسبب اشتراطه بأن تكون المفاوضات مباشرة مع رئيس النادي فهد المطوع.

وأضاف بن زكري تلقيت عروضا تدريبية وقتية ووافقت عليها شريطة الاستمرار المواسم القادمة لبناء فرق قوية تنافس على البطولات، إذ إن التجارب السابقة كلفتني وقتا طويلا وحرمتني من تنفيذ أفكاري كتجربتي الناجحة مع الفيحاء بعد إنقاذه من الهبوط وما تبعه من عدم تجديد العقد رغم النجاح في تحقيق الأهداف، قبل أن يتفاجأ بالتعاقد من مدرب «خواجة» هبط بالفريق رسمياً لدوري الدرجة الأولى في السنة الثانية، وهو الأمر الذي لن أرضى بتكراره مستقبلاً.

وعن توقعه لبطل الدوري قال بن زكري: «بأن تعثر الهلال وارد جداً في الجولتين القادمتين، وسبق أن تعثر كونه يعاني من مشكلات فنية كثيرة وكبيرة، ولكن يبقى السؤال الأكثر أهمية والإشكالية تكمن في الفريق الاتحادي الذي بات فريقا بلا هوية فنية، خصوصاً في الجولات الثلاث الماضية التي تلقى فيها 8 أهداف في 3 جولات فقط.

وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن بن زكري يدرس عروضا جدية من أندية إماراتية أبدت اهتماماً رسمياً بالتعاقد معه ومن المنتظر أن يعلن بن زكري عن تجربته التدريبية الجديدة في الأيام القادمة.