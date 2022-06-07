اخبار الرياضه السعوديه القطيف تجهز يد الأخضر لـ «الآسيوية»

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق معسكر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، الذي يستمر حتى 17 يونيو الجاري 2022، ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب – ألمانيا /‏ اليونان 2023)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 حتى 27 يوليو 2022. ويقود الدفة الفنية للمنتخب المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ويساعده مواطنه موسى الهزاع، فيما سيكون إلياس آل داوود مديراً على شباب الأخضر، وحسين آل جمال إدارياً. وتضم قائمة الأخضر المختارة لدخول المعسكر 26 لاعباً، وهم: جهاد أبو علوة، أحمد آل سعيد، سجاد الخضيمي، حسين فريج «من النور»، مهدي العباس جواد العباس، مهدي الأحمد «من الهدى»، محمد العبدالمحسن، ماجد العبدالمحسن، أحمد العباد «من القارة»، علي المحسن، محمد المدن، حسين آل عبادي، «من المحيط»، أيمن آل غزوي، مجتبى الرمضان، سجاد آل عبد الرزاق، حسين الدواغ «من الترجي»، عبدالله اليوسف، حسن التريكي «من الخليج»، أحمد العبدالله، محمد الشيتي «من الصفا»، مرتجى الخضراوي، محمد آل عبيد، جواد القصير، سجاد الفردان «من مضر»، ومحمد البراهيم «من السلام».

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