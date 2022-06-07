شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة لرئيس كازاخستان و«إسماعيلوف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله توكاييف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وتناول الجانبان سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، علي خان إسماعيلوف، في مقر الحكومة بالعاصمة نور سلطان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - له وحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمَّله إسماعيلوف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. ‏‌‎وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.