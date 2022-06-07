شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال شارعي «الملك عبدالعزيز» و«الرياض» ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني ميدانيا، أمس، مشاريع نزع وتطوير شارع الملك عبدالعزيز وشارع الرياض، واطلع على نتائج أعمالها، ووجه بتسليم المشاريع للمقاولين المنفذين.

وأكد رئيس البلدية على ضرورة البدء بأعمال التطوير والحرص على الجودة والإنجاز وفق البرنامج الزمني المحدد له، بهدف تحقيق وسائل السلامة المرورية، ورفع مستوى أداء الطرق بما يتوافق مع برامج جودة الحياة.

ومن جانب آخر، واصلت البلدية بالتعاون مع شرطة القطيف ومكتب العمل جولاتها الرقابية على سكن العمالة، والتي أسفرت عن ضبط معمل حلويات مخالف للاشتراطات الصحية وتدني مستوى نظافة العاملين، والنظافة العامة، وسوء تداول المواد الغذائية وانتهاء التراخيص، وعلى إثرها أغلقت الموقع إضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.