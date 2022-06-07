شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المطبات الصناعية بشوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة النعيرية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال إعادة صبغ المطبات الصناعية بالشوارع الرئيسية للمحافظة، ضمن مشاركة البلدية في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وواصلت البلدية جهودها في معالجة التشوهات البصرية بالأحياء الجديدة للمحافظة، عبر تكثيف أعمال قص وإزالة الحشائش، وردم ودفن تجمعات المياه. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».