شكرا لقرائتكم خبر عن 110 جولات تضبط 44 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي، الأسبوع الماضي، 110 جولات رقابية، أسفرت عن زيارة أكثر من 480 منشأة تجارية، وتحرير 44 مخالفة، على المنشآت غير المتقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وذكر رئيس بلدية الخفجي م. محمد الحميداني، أن الجولات تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة.

ونوه إلى التعاون والتنسيق الدائم مع الدوريات الأمنية بالمحافظة، لافتًا إلى مصادرة وإتلاف 237.5 كيلو دجاج لمخالفتها سوء النقل والتخزين.

وأكد م. الحميداني استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل المبادرات والبرامج التوعوية، موضحًا أن البلدية تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودعا جميع مرتادي الأسواق إلى الحذر والحرص لما يقدم لهم من تلك المنشآت، لسلامتهم وسلامة عوائلهم، والتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.