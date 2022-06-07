شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 318 بلاغا في 7 أيام بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت بلدية القطيف خلال الفترة من 8 مايو حتى 14 مايو 2022 م، 365 بلاغا، عالجت منها 318 بلاغا، فيما تجري معالجة 47 بلاغا في المواقع التسعة التابعة لبلدية محافظة القطيف.

وتصدرت بلدية صفوى حل ومعالجة البلاغات من بين المواقع، والتي استقبلت 98 بلاغا، عالجت منها 81 بلاغا، بنسبة 83 %، و17 أخرى تحت المعالجة. تلتها بلدية سيهات التي استقبلت 70 بلاغا، عالجت منها 61 بلاغا، بنسبة 87 %، و9 بلاغات تحت المعالجة. وجاءت بلدية عنك بالمرتبة الثالثة باستقبال البلاغات والتي بلغت 57 بلاغا، عالجت منها 52 بلاغا بنسبة 91 %، و5 بلاغات تحت المعالجة.

وبلغ ما استقبلته بلدية تاروت 58 بلاغا، والعوامية 33 بلاغا، ووسط القطيف 24 بلاغا، والجارودية 13 بلاغا، والقديح 3 بلاغات، وأم الحمام بلاغين.