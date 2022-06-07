شكرا لقرائتكم خبر عن ردم 112 ألف م3 تجمعات مائية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الجبيل 120 مبنى عشوائيا، ورفعت 3450 مترا مكعبا من المخلفات مجهولة المصدر بمخطط العريفي، ومخلفات أخرى مجهولة المصدر في مخطط الصناعية الأولى.

ونفذت البلدية أعمال ردم لـ 9 تجمعات مائية داخل الأحياء بمساحة إجمالية بلغت 112000 متر مكعب، وتنظيف قنوات سور القاعدة البحرية شارع الملك عبدالعزيز بطول 9 كيلو من الحشائش والمخلفات، إضافة إلى ردم طريق الجمعية الخيرية في ضاحية الملك فهد بالجبيل بـ 60 ألف متر مكعب من الرمال، ومشاركة سجن محافظة الجبيل بتنظيف الساحات الخارجية بطول 50 ألف متر مربع.

وعالجت بلدية الجبيل في النصف الأول من العام الجاري 96 % من 2396 بلاغا متفرقة بين إدارة الخدمات، وصيانة الطرق وتمديد الخدمات، والحدائق، والإنارة، والاستثمار، والمباني، كما عالجت 97 % من 1167 بلاغا عن التشوه البصري.