شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4300 م3 أنقاض بالعمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية العمران أعمالها في إزالة الأنقاض والمخلفات داخل الأحياء السكنية والأراضي الفضاء، والتي أسفرت عن رفع 4300 متر مكعب من الأنقاض وذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري. ومن جهتها، كثفت بلدية الهفوف أعمالها في إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء والأحياء السكنية، والتي أسفرت عن إزالة 3646 م2 من الأنقاض، في إطار أعمالها المستمرة في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.وعززت بلدية العيون أعمال حملة النظافة في مختلف الطرق والأحياء السكنية والمرافق العامة بالمدينة، في إطار تعزيز مفهوم الحفاظ على النظافة العامة، وتقديم صورة مشرقة للمحافظة.