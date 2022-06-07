شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فكرة في مسابقة الابتكارات بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت مسابقة الابتكارات التقنية السادسة، التي اختتمتها الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، عن 23 فكرة لمشاريع تقنية، شارك فيها 43 متدربًا من مختلف الأقسام والتخصصات بالكلية، شملت تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، ومنصّة تشخيص أعطال اصطفاف الأعمدة بتحليل الاهتزاز، وطاحونة الطاقة المتجددة عن طريق الماء، والخلية الهيدروجينية لإنتاج الطاقة المتجددة، وscammer book، ومدير البريد الإلكتروني، وفصلًا تدريبيًا افتراضيًا ثلاثي الأبعاد، وميدالية التباعد الاجتماعي، وOysters Site، ونموذجًا جديدًا لمفصلات طاولة كراسي المتدربين، وتصميم وإنجاز منصّة تعديل اصطفاف أعمدة نقل الحركة بالليزر، وجهاز قياس المسافة بالموجات فوق الصوتية، وتصميم وصناعة منصّة تشخيص خلل مركّب بتحليل الاهتزاز، ونموذجًا لماكينة لحام نقطي، وغيرها من النماذج التي حققت شرط الجانب التقني والتجسيدي للفكرة التي حددتها شروط المسابقة.

وتوّج عميد الكلية صالح الريحان الفائزين بالمراكز الخمسة، بجوائز مالية وصلت إلى 7250 ريالًا، وحقق المركز الأول مشروع حماية القدم السكري للمتدربين من قسم الحاسب الآلي للطلاب «حسن الشطيب - عبدالعزيز الكعبور - مرتضى البدوي - فاضل الحسن»، وبإشراف المدرب حيدر المبارك، والمركز الأول «مكرر2» مشروع كرسي المعاق المتحرك للمتدرب عماد الخويتم من قسم ميكانيكا السيارات، بإشراف المدرب ماهر بوعبيد، والمركز الأول «مكرر 3» مشروع تصميم وإنجاز منصّة تعديل اصطفاف أعمدة نقل الحركة بالليزر، للمتدربين «ناصر الهاشم - علي اللويمي»، من قسم صيانة الآلات الميكانيكية، بإشراف المدرب إبراهيم صميدة.

وحقق المركز الثاني «مكرر1» تصميم مشروع فصل تدريبي افتراضي ثلاثي الأبعاد للمتدرب فراس آل سالم من قسم الحاسب الآلي، وبإشراف المدرب محمد الربيع، والمركز الثاني «مكرر2» مشروع الخلية الهدروجينية لإنتاج الطاقة المتجددة للمتدرب مصطفى الفردان من قسم ميكانيكا السيارات بإشراف المدرب ماهر بوعبيد، أما المركز الثالث مشروع قفاز كاشف الكهرباء للمتدربين «عبدالله الراشد - حيدر الحمد - عبدالملك العبد الواحد - فيصل العتوي»، من قسم الحساب الآلي، فبإشراف المدرب حيدر المبارك.

وحقق المركز الرابع مشروع عمل لنموذج لمروحة شفط غازات العادم للمتدرب آدم الأحمد من قسم ميكانيكا السيارات، بإشراف المدرب ماهر بوعبيد، فيما حصل على المركز الخامس مشروع scammer book للمتدربين «حسين الحسين - منتظر الديرم - علي المتروك - سجاد السهيو»، من قسم الحاسب الآلي، بإشراف المدرب صالح المكي.

وقال رئيس مركز النشاط شكري الحمام: إنه من شروط المسابقة أن تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل المتدرب أو المتدربين، وأن تخلو من أي شيء يخل بالأمانة العلمية، أو يتعدى على الحقوق الملكية للآخرين، وأن تحمل المشاركة فكرة جديدة، أو تطويرًا فعليًّا لفكرة سابقة مع شرط احتوائها على جانب إبداعي.