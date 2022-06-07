شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار برامج «الكلية التطبيقية» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت اللجنة الإشرافية للكلية التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عددًا من برامج الكلية التطبيقية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإدارية والتعليمية للكلية، التي تواكب رفع مستوى الطلاب في كل التخصصات، والتأكيد على أهمية تحقيق الرؤى والتطلعات، التي تطمح لها الجامعة في رفع كفاءة طلابها وأعضاء هيئة التدريس وكل الجوانب التعليمية، والعمل مع كل الجهات ذات العلاقة.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال الجلسة الأولى للجنة برئاسة رئيس اللجنة الإشرافية للكلية التطبيقية رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أمس، جوانب متعددة في الجلسة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، والرئيس التنفيذي لمركز الحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة د. صلاح العيسى، وعميدة الكلية التطبيقية د. فاطمة الرواجح، وممثلة كلية الآداب د. منى الغامدي، وعميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د. خالد العيسى، وممثل كلية إدارة الأعمال د. إبراهيم السدرة، ومدير إدارة توطين الوظائف بفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية فهد الزعبي.