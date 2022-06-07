شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مستفيدا من «تطوير القادة وإدارة المواهب الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 37 متدربًا ومتدربة من الموظفين والموظفات القياديين بجامعة الملك فيصل بالأحساء، في البرنامج التدريبي «تطوير القادة وإدارة المواهب الإدارية»، الذي اختتمه قسم التدريب والتطوير الإداري والفني، التابع لإدارة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كأحد برامج التطوير الإداري والفني، وقدّمه نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وهم د. يحضيه سملالي، ود. عبدالرحمن آل الشيخ مبارك، ود. سارة المصطفى في كلية الهندسة، وذلك لمدة أسبوع، بواقع 20 ساعة تدريبية. وتطرق البرنامج لتعريف المشاركين بمدخل القيادة والكفاءة والجدارة الإدارية والمهارات اللازمة وأنواع القيادة والمبادئ الأساسية للقيادة وقيم القائد، وتعريف المتدربين بالقائد وأدواره في خلق ثقافة عمل إيجابية، وتعزيز الابتكار والإبداع، ومهارة التحفيز وإلهام الآخرين، وذلك حرصًا من الجامعة على تطوير منسوبيها في المجال الإداري لمواكبة المستجدات السريعة في البيئة الاتصالية الحديثة بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الريادية في العملية التعليمية والتنموية.