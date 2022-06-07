شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يناقش خطط «هيئة تطوير الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس هيئة تطوير محافظة الأحساء، الاجتماع الأول للهيئة، عبر الاتصال المرئي، أمس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والمراحل التأسيسية لعمل الهيئة.

جاء ذلك بحضور عضو المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعضو المجلس صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة للإستراتيجية والاستثمار وأصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة.