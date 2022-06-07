شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تجارب الشرقية الناجحة لوفد «العاصمة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة على استعداد تام لدعم الجهود الاستثمارية بالأمانات، وتقديم تجربة أمانة الشرقية والاستفادة منها، مشيرا إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم لصُنع بيئة استثمارية جاذبة.

ونوه خلال استقباله مديرة مركز خدمات المستثمرين بأمانة العاصمة المقدسة وئام قادري، والوفد المرافق لها، بدور الأمانات البارز بالمملكة في تحقيق الأهداف المنشودة بمجال الاستثمارات وتنميتها، وتسهيلها، بجانب الاستفادة من الفرص وتطويرها.

واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت يومين، على التجارب الناجحة والرائدة لأمانة المنطقة الشرقية، في مجال المشاريع الاستثمارية وتطوير الإيرادات وآلية إنجاز الخدمات الاستثمارية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات المهندس حمدان العرادي، في مقر الأمانة.

وأشادت مديرة مركز خدمات المستثمرين بأمانة العاصمة المقدسة وئام قادري، بالتجارب الناجحة لأمانة المنطقة الشرقية في العديد من المجالات بالمسارات البلدية المختلفة كافة وخدماتها، خاصة في مجال تطوير الاستثمار، والوصول بها إلى مراحل متقدمة من النضج والتطور، ضمن خطط وإستراتيجيات عملت عليها أمانة الشرقية، لتسريع نموها والوصول إلى إجراءات تعمل على تسريع الخدمات الاستثمارية، مشيرة إلى أهمية نقل مثل هذه التجارب والآليات إلى أمانة العاصمة المقدسة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، التي تأتي من مبدأ التعاون بين الأمانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.