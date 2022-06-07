شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 آلاف مظلة.. أكبر شعار لـ «التصلب المتعدد» يدخل «جينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جسدت 10 آلاف مظلة شعار التصلب المتعدد بالدمام، ضمن فعالية «مظلة»، لتكوين أكبر شعار لشريط التصلب المتعدد باستخدام المظلات الشمسية، والذي سجلت به جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد، وميرك السعودية ، رقما قياسيا عالميا، لتسجيل اسمها لأول مرة في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، تزامنا مع اليوم العالمي لرفع التوعية بمرض التصلب المتعدد، على ملعب نادي النهضة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وذكرت رئيس الجمعية د. فاطمة الزهراني، أن جمعية أرفى نظمت العديد من الفعاليات المهتمة برفع الوعي بمرض التصلب المتعدد، والعديد من النشاطات التي تستهدف رفع وعي أكبر عدد ممكن من المجتمع السعودي.

من ناحيتها، لفتت رئيسة اللجنة الطبية بالجمعية د. فوزية الشمراني، إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا وتفعيلا لمبادرة «كن قويا لأجلك»، التي أقيمت طوال شهر مايو بأكثر من 31 موقعا، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكد مدير عام ميرك السعودية، ياسر الحاقان، الحرص على المشاركة بكل ما يساعد تحسين حياة المجتمع عامة، والمرضى خاصة، وأن المبادرة تستهدف التركيز على تثقيف وزيادة وعي المجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر للتصلب، من خلال نشر الوعي حول المرض وطرق التشخيص الصحيحة والمبكرة للتقليل من آثاره الخطيرة، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.