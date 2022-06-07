شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 60 معلما على النشاط الطلابي والعمل الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 60 معلمًا، من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، من «رواد النشاط المتقدمة»، و«الدراسة الأولية للقادة الكشفيين»، والتي دشَّنها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، بإدارة نشاط الطلاب، وتستمر لمدة خمسة أيام، وذلك ضمن برامج إعداد وتأهيل المعلمين الراغبين في الالتحاق بالنشاط الطلابي والكشافة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن اختيار المعلمين في دورة رواد النشاط المتقدمة بناءً على حضورهم وتجاوزهم الدورة التأسيسية التي عُقدت مطلع العام الحالي، بينما تعتبر الدراسة الأولية للقادة الكشفيين المرحلة الأولى لإكمال مشروع حصولهم على شهادة القادة الكشفيين المتقدمة.

وأوضح أن تعليم الشرقية يستهدف تأهيل القادة الكشفيين وفق منهجية علمية لممارسة الأعمال في الحركة الكشفية في التعليم والمشاركة بالنشاط الكشفي على مستوى عالٍ، وأن تطوير مهام الأعمال الكشفية وتأهيل القادة الكشفيين بات مطلبًا هامًّا لضمان المشاركة في كافة البرامج باحترافية مستدامة.