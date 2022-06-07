شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تحقيق «رضا المستفيدين» من أولويات حكومتنا الرشيدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يناسب تطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة «أعزها الله»، وخير شاهد على ذلك الدعم الكبير الذي تحظى به جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتطوير خدماتها، والتي تتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

أعضاء المجلسواعتمد سموه تشكيل مجلس إدارة لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك برئاسة سموه للمجلس، ويكون صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائبا لرئيس المجلس، وبعضوية كل من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود عضوا، وأمين المنطقة الشرقية عضوا، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عضوا، ومدير معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية عضوا، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الشرقية عضوا، وم. جميل بن جارالله البقعاوي عضوا، ود. خالد بن عبدالرحمن الفلاح عضوا، وم. عدنان بن عبدالرحمن المنصور عضوا وأمينا للمجلس.

اللجنة التنفيذيةكما اعتمد سموه في الوقت نفسه تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع رضا المستفيدين، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وبعضوية كل من م. عدنان بن عبدالرحمن المنصور، ود. محمد بن صالح البخيتي، ود. حصة بنت هندي العتيبي، وم. علي بن عبدالرحمن الزهراني، وسعد بن عبود القحطاني.

عطاء وجهدورفع رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالإمارة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس، على منحهم هذه الثقة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مسؤولية تحدوهم لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المشروع.