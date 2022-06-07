شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف شهادة صحية بجدة في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إصدار وتجديد 20.563 شهادة صحية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إضافة إلى فحص 11.019 عينة غذائية، وذلك في إطار الجهود الرقابية لبرنامج إجادة على المنشآت في المحافظة. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية بمحافظة جدة لرفع نسبة الامتثال التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة. وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة «بلدي»، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.