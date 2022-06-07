شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مواعيد أمانة القصيم إلكترونيا عبر «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت أمانة منطقة القصيم خدمة حجز الموعد إلكترونيًّا لزيارة الأمانة، أو البلديات التابعة لإنجاز المعاملات البلدية، عبر منصة المدينة الرقمية «بلدي»، ويمكن للعميل تحديد «الأمانة، البلدية، الخدمات المتاحة، التاريخ، الوقت، موضوع الزيارة»، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية.

وبيَّنت الأمانة أنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية، إذ يتواصل الموظف المختص مع مقدّم الطلب هاتفيًّا للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد، كما أكدت الوزارة على ضرورة وجود موعد مؤكد مسبق للحضور، والحصول على الخدمات البلدية، وأنه في حالات خاصة يمكن للموظف حجز موعد مناسب لإنجاز معاملة العميل.