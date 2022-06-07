متحدث «الحج» يكشف الأحد الأعلى والأدنى لأسعار باقات حجاج الداخل وسبب التفاوت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، الحد الأعلى والأدنى لحجاج الداخل، مشيرًا إلى أن الحد الأعلى هو 65 عامًا.

وقال هشام سعيد في تصريحات لبرنامج «يا هلا» عبر شاشة «روتانا»: «الحد الأعلى للسن لحجاج الداخل (65 سنة) والحد الأدنى شرط التحصين، والمعيار في الحد الأدنى هو إكمال جرعات اللقاح المضاد لكورونا».

وأضاف: «هناك حد أعلى وأدنى في أسعار الباقات، والباقات حسب ما أعلنا في موقع الوزارة تبدأ من 10200 ريال، وتنتهي في الباقة الثالثة حوالي 14300، وهذه أسعار الباقات وكل باقة لها سعر معين».

وتابع: «والحجاج من داخل المملكة، عند زيارة الباقات من الحملات أو الشركات قد يجدوا زيادة طفيفة في الأسعار، وسببها هي خدمات النقل الجوي أو البري للنقل إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة».

وأتم: «أسعار الزيادة مطروحة بشفافية؛ حيث أسعار الطيران معروفة للجميع، وأسعار النقل البري أو الجوي مطروحة عبر هيئة النقل وهيئة الطيران، ويختلف سعر النقل من مدينة إلى أخرى».

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وأشار المتحدث في مداخلة مع برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، الإثنين، إلى معايير المفاضلة بعد الانتهاء من التسجيل، قائلًا: سيكون أول شرط الالتزام بضوابط الحج من التحصين والفئة العمرية، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وأضاف: «الاختيار النهائي بين المرشحين النهائيين سيكون من خلال قرعة إلكترونية دون تدخل بشري لضمان عدم وجود أي محاباة، وسيتم إبلاغ المرشح بالقبول النهائي من خلال رسائل sms على الهواتف الذكية، ويمنح فترة صلاحية 48 ساعة للدخول للمسار وشراء الباقة وإصدار تأشيرة الحج».