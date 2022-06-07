محمد بن مسعود - الدمام - هل يحق للمنشأة رفض الدفع بـ ” الفيزا أو الماستر كارد ” ؟ .. التجارة تجيب

كشفت وزارة التجارة، مدى أحقية المنشأة في رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية في وجود لافتة توضح التعامل بها. وقالت الوزارة في ردها على استفسار حول هذا الشأن : ” لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الإئتمانية طالما وجدت لافته توضح التعامل بها، وفي حال الرفض تفضل بتقديم البلاغ بالتفصيل عبر تطبيق “بلاغ تجاري” حتى نتخذ الإجراءات اللازمة”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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