82 حالة اشتباه اتجار بالأشخاص والموارد تحقق - #عاجل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعاملها عن مع 1.029 بلاغًا تتعلق بإساءة معاملة العمالة، منها 82 حالة اشتباه بالاتجار بالأشخاص و101 حالة قــدمت لهــا حماية ودعــم.

وأكدت الوزارة في سياق تقرير حديث، أنها تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال متابعة أوضاع العمالة للتأكد من عدم تعرضهم إلى سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، بأي شكل مــن أشكال الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخليًا وخارجيًا، علـى سـبيل المثال لا الحصر (وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة، هيئة المحامين) وتقديـم المشـورة للضحايا وتعريفهـم بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، من خلال حملات توعوية وبلغات مختلفة، لتصحيح أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك النظر في البلاغات الواردة ودراستها، ومتابعة جميع الإجراءات إلى حين الانتهاء منها.

ولفتت الوزارة إلى أنها نفذت عدد مــن الحملات الإعلامية لرفع الوعي بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتوعية بالمؤشرات لهـذه الجرائم في سوق العمل وشملت حملة التوعية بمؤشرات الإتجار بالأشخاص وحملة توعوية بعدم استغلال العمالة المنزلية في غير أعمالهم وحملة توعوية موجهــة للسـفارات.

وتم عقد عدة ورش عمل بهذا الخصوص، وصعدت المملكة في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للمستوى الثاني وهو ثاني صعود على التوالي.

وبحسب التقارير الدولية، لا يوجد تقريبًا بلد محصن ضد جريمة الاتجار بالأشخاص، وتتعاون الدول الأطراف في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ومعاقبة المتاجرين وحماية الضحايا. ماهو الاتجار بالأشخاص؟ استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. ما عقوبة الاتجار بالأشخاص؟ يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.

وزارات وجهات مكافحة الاتجار

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الداخلية

النيابة العامة

العدل

الثقافة

الاعلام

هيئة حقوق الإنسان

الصحة

هيئة المحامين