5 جهات تناقش الخدمات النسائية للحجاج

وتشارك في الملتقى الذي يهدف للرقي بالخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي في قسمه النسائي، موظفات الجهات الحكومية من وزارة الحج والعمرة، والصحة، والتعليم، والموارد البشرية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، تقام خلاله ورش عمل لنقاش وتبادل التجارب والمعارف، في نقل تجاربهم والخبرات، لتقديم الخدمات والتوعية الدينية والثقافية.
وتناقش الورشة عدة محاور، منها واقع إدارة الحشود والزيارة، وتنظيم الصفوف وتطوير إدارة الأبواب والسقيا والأمن والسلامة، والرعاية الصحية داخل الحرم النبوي، والاستفادة من تطوير الموارد البشرية.
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