إلزام قائدي الشاحنات بحواجز حماية

ألزمت هيئة النقل العام، جميع الناقلين على الطرق البرية بتركيب حواجز الحماية للشاحنات و المقطورات وأنصاف المقطورات، فيما حددت الهيئة الـ 2 من ذي الحجة المقبل، موعداً للبدء في تطبيق الغرامات الواردة في «اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع، ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية» والتي تبدأ من 4 آلاف وحتى 5 آلاف، بحق المخالفين.

القرار الذي يدخل حيز التطبيق الإلزامي بعد 25 يوماً من الآن، يأتي بغية تحييد الخطر الناجم عن الحوادث المرورية المروعة، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح و الممتلكات، وسعياً إلى تعميم بيئة نقل بري آمنة بمعايير سلامة مثالية، فيما استبقت الهيئة قرار التطبيق، بحملة تعريف واسعة بلغات عدة، للإعلام عن الغاية من القرار، عبر حملات ميدانية واسعة في نقاط التفتيش والفرز الأمني، والتي استفاد منها ما يربو على 500 ألف قائد شاحنة. مواصفات ومقاييس ويتعين على الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات السعودية، أو العابرة للسعودية، تركيب الحواجز وفق معايير حددتها هيئة المواصفات والمقاييس، والتي تتلخص في ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم، للتي تجاوز 12 طناً، وألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض على 400 مم، فيما يتعين ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الخلفي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم، للشاحنات التي تجاوز 12 طناً، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض على 450 مم، عند تحميل الشاحنة، كما حدد المعاير ألا تزيد مسافة حواجز الحماية الجانبية من الحافة السفلية للحاجز وسطح الأرض على 450مم، وألا تزيد المسافة بين الحواجز عن 300مم، على أن يكون الحد الأقصى بين الحافة والإطار 300مم، فيما تعد هذه المواصفات ملزمة للشاحنات، التي تزيد على 3.5 أطنان. وسطاء الشحن وبموجب «اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية»، فإنه يتعين معاقبة كل من لم يتقيد بالمواصفات المحددة للحواجز، بغرامة قدرها 4000 آلاف ريال، فيما يعاقب كل من تجاهل تركيب الحواجز، بغرامة قدرها 5000 آلاف ريال، ويتم إيقاع العقوبة ببيانات الشاحنة أو باسم قائدها، وفقاً لما حددته اللائحة.