4 تساؤلات تحاصر منصة إحكام - #عاجل

برغم المدة الزمنية الكبيرة من إطلاق «منصة إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إلا أنها ما زالت تجري تعديلات في مطالبها للمواطنين، إذ فاجأت المستفيدين من طالبي التملك بإقرارات جديدة على موقعها الإلكتروني، وسط صمت من مسؤولي المنصة والهيئة، وانتقادات من المواطنين الذين لم يجدوا حلا لتساؤلاتهم ومنها: 1: أسباب التأخير الكبير في النظر للمعاملات 2: مبررات التعهد بعدم المطالبة والتعويض 3: مصير الأملاك الجدية المتوارثة أبا عن جد 4: آلية التراجع في الإقرار حال وجود خطأ



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