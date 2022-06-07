متحدث وزارة الحج والعمرة يكشف أهداف مبادرة «طريق مكة» (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال المهندس هشام سعد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مبادرة “طريق مكة” تنفذ للعام الرابع على التوالي وتشرف عليها “وزارة الداخلية”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر قناة “روتانا خليجية” أن مبادرة “طريق مكة” هدفها أن تنهى جميع إجراءات الحاج في بلده، وعند الوصول إلى المملكة يعامل معاملة الرحلة الداخلية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدام التقنية لضيوف الرحمن، ويستطيع المتقدمين من داخل المملكة لاطلاع على التفاصيل عبر تطبيق اعتمرنا.

وعن الاشتراطات الواجب توافرها في حجاج الداخل، قال إن السن يجب أن يكون 65 سنة فيما أقل، حتى نضمن الصحة الجسدية للحاج، والتي تساعده على أداء المناسك، واستكمال أخذ اللقاح، بمعنى أن تظهر في تطبيق توكلنا، أنه حصل على جميع الجرعات التي حددتها المملكة، وأن يحصل على الترشيح النهائي، خصوصا وأن الاختيار سيقع على الذين لم يسبق لهم الحج من قبل.