أستاذ طب نساء وولادة: العقم ينتشر في المملكة والعالم.. ونسبته أصبحت متقاربة بين الرجل والمرأة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الدكتور حسن جمال، أستاذ طب وجراحة النساء والولاد، إن معدلات العقم وتأخر الإنجاب في تزايد مستمر في المملكة، والعالم أجمع.

وأوضح في مداخلة لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر “روتانا خليجية” أن تراجع معدلات الخصوبة بسب عدة عوامل، أبرزها انتشار السمنة، والسكري، والتلوث البيئة.

وأكد أن معدلات العقم ارتفعت عالميا بين 15 و20%، الأمر الذي ينذر بكارثة.

وبين أن الدراسات الحديثة أوضحت أن نسبة إصابة الرجل بالعقم باتت قريبة جدا من النساء، حيث تصل لـ 45 للرجل، مقارنة بـ 50 للمرأة، لذا أصبح الأطباء يطلبون تحاليل تأخر الإنجاب للرجل والمرأة سويا.