محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 16.08 نقطة، بما يعادل 0.05 %, عند 32915.78 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 48.62 نقطة أو 0.40 %, ليغلق عند 12061.37 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.89 نقطة أو 0.31 %, ليغلق عند 4121.43 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.