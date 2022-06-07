العراق.. طيب مشهور ينام في الشارع بعد طرده من مسكنه “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشر نشطاء في العراق مقطع فيديو لرجل كبير في السن ينام على الرصيف، فيما قالوا إنه “طبيب طرد من شقته”.
وبحسب النشطاء، فإن هذا الطبيب يدعى سلمان السامرائي وهو اختصاص باطنية أطفال، وطرد قبل أشهر من شقته في بغداد.
ويظهر أشخاص في الفيديو وبعضهم جيران الطبيب الذي كان يسكن في منطقة الصالحية في العاصمة العراقية، ويقولون إنهم “يعرفونه منذ سنوات طويلة”.
لكن جميع الذين ظهروا في مقطع الفيديو بمن فيهم الطبيب المشرد، لم يأتوا بسيرة الأشخاص الذين طردوه وجردوه من سكنه.
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