اخبار الخليج – ارتفاع عدد الحالات.. «الصحة» تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4774 في يوم الاثنين 6 يونيو 2022، أظهرت تسجيل 1008 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 583046.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5275 حالة، منها 23 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و6 حالات في العناية المركزة.