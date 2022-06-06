محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4774 في يوم الاثنين 6 يونيو 2022، أظهرت تسجيل 1008 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 583046.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5275 حالة، منها 23 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و6 حالات في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ارتفاع عدد الحالات.. «الصحة» تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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