رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.

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