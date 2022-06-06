لأول مرة منذ 90 عامًا.. المها العربي تضع مولودًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس الإثنين، ولادة أول مولود للمها الوضيحي بمحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المركز أن جهود المركز بالتعاون مع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أثمرت في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وذلك بعد 9 عقود من موطنها بشمال المملكة.

يأتي ذلك ضمن جهود «الحياة الفطرية» المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية. ‏