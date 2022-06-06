مهرجانات بعلبك تنفض الغبار و«ترفض الموت»

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 3 سنوات عجاف عاشها لبنان كانت مليئة بالأزمات والكوارث، يستعد القائمون على مهرجانات بعلبك الدولية لإعادة إطلاقها من جديد، ويقولون إن رسالتها «نشر الثقافة ورفض الانهيار والموت».

ويعود الجمهور للمرة الأولى منذ 3 سنوات إلى مهرجانات بعلبك الدولية خلال الصيف الجاري، بعد غيابها الحقيقي في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والأزمات المتلاحقة الأخرى، حيث اكتفى المنظمون بنسخ افتراضية.

وقالت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الحدث الذي يشمل 4 حفلات بدءًا من الثامن من يوليو المقبل ويمتد إلى السابع عشر منه، يأتي في وقت يشهد به لبنان أزمات متتالية، مما يمثل تحديًا و«شكلاً من أشكال المقاومة الثقافية» حسب تعبيرها.

وتابعت: «نحن مستمرون رغم كل الظروف ونرفض الموت، وسيكون افتتاح المهرجان في 8 يوليو بحفلة هي تحية للموسيقى والأغنيات اللبنانية التراثية تحييها الفنانة اللبنانية سمية بعلبكي، فيما يتولى إدارة الأوركسترا المايسترو لبنان بعلبكي».

وأضافت دو فريج: «استكمالا لالتزام المهرجان بدعم المواهب الشابة، تطل علينا في 10 يوليو فرقة أدونيس التي تعنى بموسيقى البوب-روك، وهي فرقة فنية لبنانية ستقدم في المهرجانات أغنيتين جديدتين خلال سهرة على الواقف (دون مقاعد)، وقد نفدت البطاقات الخاصة بالأمسيات خلال فترة وجيزة».