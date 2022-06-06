مشاركة مجموعة من خيالة الحرس الملكي في احتفالات الملكة إليزابيث الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، شاركت مجموعة من خيالة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بقيادة العقيد الركن الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة قائد مجموعة المراسم والخيالة بالحرس الملكي في احتفالات صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تولي جلالتها للعرش في المملكة المتحدة، وذلك في إطار علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك، وما تشهده من نمو مضطرد في جميع المجالات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

وقد نالت العروض التي قدمها خيالة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين على استحسان الجميع، والذي عكس ما يتمتعون به من مهارة عالية وتدريب متقن، كما خطفت الخيول الأنظار بجمالها ورونقها وما تميزت به من مسير منتظم أبهر الحضور.

وتأتي المشاركة ضمن مسار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومشاركة الأشقاء والأصدقاء لأفراحهم في مختلف الفعاليات والمحافل، كما أظهرت ما تتمتع به مملكة البحرين من اهتمام في رياضة الفروسية والخيل العربية الأصيلة كموروث عربي وتقليد راسخ منذ القدم.