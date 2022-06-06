أستاذ طب نساء وولادة يفسر انخفاض معدل الإنجاب لـ 2.4 ويوضح خطورته (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال الدكتور حسن جمال، أستاذ طب وجراحة النساء والولاد، إنه في الثمانينيات كان معدل الإنجاب لكل امرأة 7 أبناء الآن انخفض إلى 2.4.
وأضاف خلال حديثه لـ برنامج “يا هلا”، أن الدراسات السكانية تحذر من انخفاض معد الخصوبة، وهذا مؤشر على المدى البعيد أن معظم سكان الدول سيكونون من كبار السن، وهذا سيؤثر على مختلف الجوانب لاسيما الاقتصادية.
وبين أن أوروبا تسمى القارة العجوز، لأن معظم السكان صاروا من كبار السن، وفتح الاتحاد الأوروبي باب الهجرة لدخول الشباب لخدمة المواطنين.
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