الإمارات وأستراليا تتطلعان لمواجهة البيرو في ملحق تصفيات مونديال 2022

محمد بن مسعود - الدمام - دبي – (أ ف ب):

تتبارز الإمارات مع أستراليا اليوم الثلاثاء في الدوحة على بطاقة خامس قارة آسيا ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، ستؤهل الفائز لمواجهة البيرو في ملحق دولي يمنح بطله التذكرة الـ31 قبل الأخيرة في الحدث العالمي.

على استاد أحمد بن علي المونديالي المكيف، تحلم الإمارات في متابعة حلم مشوار المونديال الذي تذوقت طعمه مرة يتيمة في 1990، فبحال تخطيها أستراليا، ستلاقي البيرو خامسة أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل على الملعب عينه. ومع ضمان ويلز آخر المقاعد الأوروبية الأحد بفوزها على أوكرانيا (1-صفر) في كارديف، تبقى بطاقتان، الأولى بين البيرو والفائز بين أستراليا والإمارات، وبطلها ينضم إلى مجموعة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس في المونديال.

والثانية الثلاثاء 14 يونيو بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على استاد أحمد بن علي أيضا.

وتأهلت الإمارات وأستراليا إلى الملحق الآسيوي، بعد احتلالهما المركز الثالث في مجموعتيهما ضمن الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية. حلت الإمارات ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، خلف إيران (25) وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا في المركز عينه في الثانية (15)، خلف السعودية (23) واليابان (22).

وستكون مواجهة اليوم الثلاثاء الخامسة رسميًا بين المنتخبين، حيث تتفوق أستراليا بثلاثة انتصارات، مقابل فوز للإمارات (1-صفر) في اللقاء الأخير الذي جمعهما في ربع نهائي كأس آسيا 2019 في أبوظبي. وشاركت أستراليا، المصنفة 42 عالميًا، خمس مرات في المونديال أولها في 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.