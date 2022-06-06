شكرا لقرائتكم خبر اختيار صالة الحجاج الغربية بمطار جدة لاستضافة بينالي الفنون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية إقامة الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، خلال الفترة من 1 رجب إلى 2 شوال 1444هـ الموافق 23 يناير إلى 23 أبريل 2023م. حيث سيشرف على تنظيم البينالي فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية، وذلك تحت عنوان «أول بيت».

ويعد هذا الحدث أول بينالي للفنون الإسلامية على مستوى العالم، وسيقام في الخيام الغربية المحاذية لصالة الحجاج التي تم تصميمها من قبل الشركة المعمارية SOM عام 1981، وحازت حينها على جائزة آغا خان للعمارة عام 1983. وسيحتوي الموقع على قسم يمتد على مساحة 70,000 م2 أنشئ خصيصا ليضم المرافق المخصصة لاستضافة فعاليات البينالي، وتشمل قاعات المعرض: المسرح، المسجد، الورش الفنية، وقاعات الندوات التي ستقام فيها مختلف فعاليات البرنامج الثقافي التابع للبينالي، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

ويأتي هذا الموقع الجديد ثمرة للتعاون بين وزارتي الثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني، وسيسهم في إثراء دور صالة الحجاج عبر الاحتفاء بالثقافة والفنون الإسلامية، ورفد المشهد الفني المحلي في جدة والمملكة على مدار العام.

ويأتي البينالي في قسمين مترابطين؛ أحدهما داخلي والآخر خارجي، يقدمان حوارا متناغما بين المواقع المقدسة وطقوس العبادات التي تلهم الفنانين لتصويرها وترجمتها، وتوثيق انعكاساتها على وجدان الفرد والجماعة.

وتتمحور المعارض الفنية الداخلية حول فكرة «قبلة المسلمين»، التي تضع مكة المكرمة في قلب الحدث، أما تحت مظلات صالة الحجاج الغربية سابقا، فإن الأعمال الفنية التركيبية الخارجية ستكون فريدة من نوعها، وستستلهم إنتاجها من أهمية مكة المكرمة وتفرد الكعبة المشرفة بصفتها «أول بيت وضع للناس».

وعلى امتداد الموقع ستعرض تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة والمقتنيات التاريخية، التي سيكون أهمها في جناحين منفصلين يحتويان على مقتنيات أثرية من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبهذه المناسبة قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري، «يكتسب بينالي الفنون الإسلامية أهمية كبيرة، وسيفرض حضوره بقوة كحدث بارز على أجندة الفعاليات الفنية حول العالم».

وبينت أن فعاليات البينالي ستقام على مساحة تم تصميمها وإنشاؤها خصيصا لاستضافة الحدث في صالة الحجاج الغربية بمطار جدة الدولي، وستقدم تجربة فنية معاصرة تسلط الضوء على مختلف أشكال الفنون الإسلامية من مجموعة من أبرز الفنانين من المملكة والعالم.

بينالي الفنون الإسلامية

